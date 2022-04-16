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Giriş Tarihi: 17.4.2022

‘Açık havada maskenin anlamı kalmadı’

‘Açık havada maskenin anlamı kalmadı’
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada kapalı ortamların riskli olduğunu belirterek, "Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı" dedi. Prof. Dr. Özlü, "Avrupa ülkelerine gidiyorum, oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Ancak 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var. Bunları korumamız lazım" dedi.

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‘Açık havada maskenin anlamı kalmadı’
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