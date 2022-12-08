Acil serviste doktora darp sekretere hakaret davasında flaş gelişme

Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün akşam rahatsızlanan eşinin tedavisi için acil servise giden Taşkın Ç.48), doktor Arslan Kalay'ın tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirildi. Bu sırada sekreter Gülcan Birinci'nin kendilerine bağırarak yönlendirilme yapıldığını öne süren Taşkın Ç. ve oğlu Doğuş Ç. ile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın yaşandığı alana gelen doktor Arslan Kalay baba ve oğula dışarı çıkmalarını söyledi. Tartışmanın bir anda arbedeye dönüştüğü olayda Taşkın Çağlar, doktor Kalay'a yumrukla saldırdı. Başından hafif şekilde yaralanan doktor Kalay, bu durum üzerine 'Beyaz kod' verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri baba ve oğlunu gözaltına alındı.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Hastaneye gelerek bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olayı kınadıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Arzu ve hak etmediğimiz bir olay. Gerçekten cansiperane ve özveriyle çalışan sağlık ordumuz var. Böyle yoğun iş yükü içerisinde bu tür olaylar her birimizi derinden yaralıyor, iş şevkimizi kırıyor. Doktor ve sekreterimizin fiziksel anlamda bir sorunları yok çok şükür ama psikolojik olarak yıprandıklarını söylemek gerekiyor. Arkadaşımız çok güzel hastamızla ilgileniyor. Tedavisi için sarı alana yönlendiriliyor. Sekreterimiz de biraz beklemelerini ardından hazırlanan evrakları alarak müşahede odasına gitmeleri söylüyor. O kişi de sekretere 'Niye bağırıyorsun?' diyerek bir yaklaşım sergiliyor. Sonra doktor bey oraya gelip, kişilere bağırmayın, hasta bakıyoruz" diyor. O sırada hasta yakınları doktora fiili müdahalede bulunuluyor. Hiçbir insan, bu tür şiddeti hak etmiyor. Ortada bir kusur da yok, herhangi bir olay, biz kaynaklı bir sorun da yok. Yanlış anlaşılma varsa şikayet mekanizmasının işletilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin kimseye şiddet kullanma hakkı yoktur" diye konuştu.
Saldırıya maruz kaldığını ifade eden doktor Aslan Kalay, ifadesinde, olayı sakinleştirmek için sekreterimizin yanına gittiğimde onlara sadece "sessiz olun" hasta bakıyorum" dedim. Sonra 2 kişi bana hem hakaret ettiler hem de saldırdılar. "Beyaz kod" verdim ve onlardan şikayetçi oldum" diye sözlerini belirtti.
Acil serviste görev yapan sekreter Gülcan Birinciyi, ise, 2 kişinin hakaretlerine maruz kaldım ve onlardan şikayetçi oldum" dedi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Taşkın Ç. emniyette verdiği ifadesinde" eşimin tedavisinin yapılmasını beklerken sekreterle karşılıklı tartışma yaşadık. Sekreter bize müşahede odasına yönlendireceği için bir kağıt verdi ve sonra bize dışarı çıkmamızı istedi. Biz tedavi için oradaydık. O sırada doktor yanımıza geldi ve o da bize dışarıya çıkın dedi. O sıra aramızda tartışma yaşandı. Daha sonra doktor "beyaz kod" vererek polisi çağırdı. Biz kimseyi darp etmedik ama polis ekiplerince gözaltına alındık. Hem sekreterden hem de doktordan şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.
Taşkın Ç'ın oğlu Doğuş Ç. ise, babam sekreter hanımla konuşmaya çalışırken, sekreter hanım ise bizi dışarıya çıkarmak istedi Sonra yanımıza doktor geldi ve bizimle tartışmaya başladı. Doktor o anda "beyaz kod" vermiş. Polis ekipleri bizi alıp, emniyete götürdü. Biz kimseyi darp etmedik, onlardan şikayetçiyiz" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Taşkın Ç. ve oğlu Doğuş Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.