Acil serviste doktora darp sekretere hakaret davasında flaş gelişme

Saldırıya maruz kaldığını ifade eden doktor Aslan Kalay, ifadesinde, olayı sakinleştirmek için sekreterimizin yanına gittiğimde onlara sadece "sessiz olun" hasta bakıyorum" dedim. Sonra 2 kişi bana hem hakaret ettiler hem de saldırdılar. "Beyaz kod" verdim ve onlardan şikayetçi oldum" diye sözlerini belirtti.

Acil serviste görev yapan sekreter Gülcan Birinciyi, ise, 2 kişinin hakaretlerine maruz kaldım ve onlardan şikayetçi oldum" dedi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Taşkın Ç. emniyette verdiği ifadesinde" eşimin tedavisinin yapılmasını beklerken sekreterle karşılıklı tartışma yaşadık. Sekreter bize müşahede odasına yönlendireceği için bir kağıt verdi ve sonra bize dışarı çıkmamızı istedi. Biz tedavi için oradaydık. O sırada doktor yanımıza geldi ve o da bize dışarıya çıkın dedi. O sıra aramızda tartışma yaşandı. Daha sonra doktor "beyaz kod" vererek polisi çağırdı. Biz kimseyi darp etmedik ama polis ekiplerince gözaltına alındık. Hem sekreterden hem de doktordan şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.