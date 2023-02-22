Galeria sitesindeki evcil hayvanlar için arama-kurtarma çalışması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bloğu çöken, diğer blokları da ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen Galeria sitesinde mahsur kaldığı iddia edilen evcil hayvanlar için İtfaiye, Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları, AFAD ekipleri ile ilgili bina sakinlerinin bilgisi ve izinleriyle hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekipler, hayvanları kurtarmak için her an yıkılma riskine rağmen, merdivenli kurtarma aracı ile binaya yanaşarak hayvanlara ulaşmaya çalıştı. Daha sonra Sağlık Daire Başkanlığınca tedarik edilen zirai ilaçlama drone'u hayvanları tespit etmeye çalıştı.