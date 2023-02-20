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Giriş Tarihi: 20.2.2023 17:34 Son Güncelleme: 20.2.2023 18:07

Acıların üzerine 'Nur' gibi doğdu

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde evleri yıkılan Melek-Hayrettin Özdemir çifti Rize’ye geldi. Rize’de bir otelde misafir edilen Özdemir ailesinin kızı dünyaya geldi. Zeynep Nur ismini verdikleri bebeği, Rize Valisi Kemal Çeber’in eşi Neslihan Ayan Çeber hastanede ziyaret etti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Acıların üzerine ’Nur’ gibi doğdu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde evleri yıkılan ve Rize'ye gelen Melek ve Hayrettin Özdemir çiftinin ilk çocukları Rize de dünyaya geldi. Melek ve Hayrettin Özdemir çifti Rize'de Valilik tarafından bir otelde konaklamaya başladı. Hamile olan Melek Özdemir, Rize Devlet Hastanesinde kız çocuğu dünyaya getirdi.

Hayrettin Özdemir, eşi hamileyken depreme yakalandıkları ve Rize'ye geldiklerini belirterek,"Buraya geldiğimizde sağ olsunlar hemen bir otele yerleştirildik. Eşim buradaki hastanede doğumu gerçekleşti. Sağlıklı ve nurtopu gibi kızım Zeynep Nur dünyaya geldi. İsmini Zeynep Nur koyduk. Kızımız bizlere afeti unutturacak inşallah. Rize de bizlere gösterilen ilgiden çok memnunuz,Allah herkesten razı olsun" dedi.

AİLELER BİZE EMANET

Hastanede Özdemir ailesini, ziyaret eden Rize valisi Kemal Çeber in eşi Neslihan Ayan Çeber ,Zeynep Nur bebeği kucağını alarak uzun ömürler dileğinde bulundu. Bayan Çeber " Aile ile yakinen ilgileniyoruz. İlimize gelen aileler bize emanet, böyle mutlu bir gün inşallah aileye yaşanan acıları unutturur" dedi.

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Acıların üzerine 'Nur' gibi doğdu
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