Acılı anne çeteyi çökertti

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'ndan toplam 404 personelin katılımı ile 'Çukur Çetesi'ne yönelik Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 48 şüpheliden 43'ü yakalandı. Gözaltına alınan 43 şüpheliden 2'sinin belediye meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Şebekenin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işledikleri belirlendi. Şüphelilerin araçları sattıkları kişilere teslim etmedikleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ile toplamda 11 milyar 10 milyon lira ve 33 kilo altın elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen gelirler ise takibe takılmaması için Hawala sistemi ile transfer edildi. Sistemin Türkiye'de ilk defa kullanıldığı ve bir operasyonda tespit edildiği öğrenildi. Şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi. 'Çukur Çetesi' olarak adlandırılan yapılanman, oğlu intihar eden bir annenin jandarmaya ihbarı ile başlatılan çalışmayla ortaya çıktı. 7 ay önce 28 yaşındaki oğlu çeteye olan borçlarından dolayı intihar eden annenin, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na giderek 'Benim oğlumun ölümünden bunlar sorumludur' ifadesi üzerine çetenin yapılanmasının ortaya çıktığı öğrenildi. Operasyonun ardından diğer mağdurların da jandarmaya giderek şikâyette bulunduğu belirtildi.