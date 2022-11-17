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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Açılışı yapılan fabrika hala montaj aşamasında

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Açılışı yapılan fabrika hala montaj aşamasında
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 23 Temmuz 2022 tarihinde "En büyük ve en modern fabrikayı açıyoruz" diyerek kurdelasını kestiği Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal üstüne skandal yaşandı. SABAH'ın 22 Ekim 2022 tarihli sayısında fabrikanın çalışmadığını ortaya çıkarması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2'nci adamı Murat Ongun da "Evet çalışmıyor" demek zorunda kaldı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, açılışı aylar öncesinde yapılan fabrikada ekmek üretim makinelerinin ve bantlarının montajının halen devam ettiğini gözler önüne serdi. Bu duruma tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "CHP'li İBB'nin bu dönemi maalesef ama maalesef şov, algı ve manipülasyon dönemi" dedi.

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Açılışı yapılan fabrika hala montaj aşamasında
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