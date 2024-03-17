‘Acımız ikiye katlandı’

İzmir'de yaşayan Simay Karadumanlı (26), 6 Nisan 2021'de üniversite diplomasını almaya gideceği gün, Bayraklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, Öztürk Aktaş'ın (59) kullandığı minibüsün çarpması sonucu öldü. Savcılık, aralarında yıkım firması yetkilisi ve çalışanları ile minibüs şoförü Öztürk Aktaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezaları istenen iddianame düzenledi. Yargılama sürecinde ise davanın görüldüğü İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından, 5 mühendis ve 2 hukukçudan oluşan komisyona hazırlatılan raporda yıkım firmasına herhangi bir kusur bulunmadı. Sürücü Aktaş'ın, sırtı kendisine dönük olarak yürüyen Simay Karadumanlı'yı korna ile uyarmadığı için yüzde 15 kusuru olduğu ifade edilen raporda, Simay Karadumanlı ise taşıt hareketliliğine ilişkin yeterli kontrolleri yapmadığı ve dikkatsiz davrandığı için yüzde 85 kusurlu bulundu.Acılı baba Oktay Karadumanlı "Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Bu rapor benim acımı ikiye katladı. Kızım hem öldü, hem suçlu bulundu. Mahkeme umarım bu rapor doğrultusunda karar vermez. Adalete güveniyorum" dedi. Abla Ceren Karadumanlı Alkan, "Tek gayemiz kardeşimin ölümüne sebep olanların hak ettikleri cezayı alması" dedi.