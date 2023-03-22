Depremzede çocuklar ’Kral Şakir’ sürprizi

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " filmi; Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye, Nurdağ ve Gaziantep Merkez'de yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak.

"Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için 31 Mart'ta sinemalarda vizyona girecek. Filmin deprem bölgelerindeki çocuklara özel gösterim tarihleri şu şekilde olacak:

25 Mart - OSMANİYE

1 Nisan - ADIYAMAN

2 Nisan - KAHRAMANMARAŞ

3 Nisan - HATAY

4 Nisan - İSLAHİYE / GAZİANTEP

5 Nisan - NURDAĞI / GAZİANTEP

6 Nisan - GAZİANTEP / MERKEZ