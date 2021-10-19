Ada Masalı 18. bölüm full izle! Haziran, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor





ADA MASALI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Kırlangıç Adası artık Haziransızdır… Poyraz artık Haziransızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyrazsız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.