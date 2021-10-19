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Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:27 Son Güncelleme: 19.10.2021 23:27

Ada Masalı 18. bölüm full izle! Haziran, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor

Ada Masalı 18. bölüm full izle! Haziran, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi, 18. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Haziran, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıranlar “Ada Masalı 18. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Ada Masalı 18. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Ada Masalı dizisi 18. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Ada Masalı 18. bölüm full izle" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

ADA MASALI 18. BÖLÜM FULL İZLE

Ada Masalı dizisi 18. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link aracılığıyla Ada Masalı 18. bölüm full izleme linki ve tüm detaylar;

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler



ADA MASALI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Kırlangıç Adası artık Haziransızdır… Poyraz artık Haziransızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyrazsız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.



Bütün bunlar olurken Sandal Ağacı Oteli'nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz'ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır. Kırlangıç Adası'nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir'in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşacaktır.

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Ada Masalı 18. bölüm full izle! Haziran, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor
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