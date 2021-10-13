Adalar Belediyesi mescide izin vermedi

Büyükada
'da yıkılıp yeniden yapılacak olan Nizam Camisi
'nin inşası sırasında cemaatin mağdur olmaması için belediyeye geçici prefabrik mescit yapılması teklif edildi. Adalar
Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik
teklife karşı çıktı. Büyükada Nizam Mahallesi
'ndeki Nizam Camisi'nin yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Caminin işlemleri sürerken Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'e, yıkılıp yeniden inşa edilecek olan Nizam Camisi'nde dini vecibelerini yerine getiren vatandaşların mağdur olmaması için, Nizam Camisi'ne üç dakikalık yürüyüş mesafesindeki Milli Emlak
'a ait yere geçici olarak prefabrik bir mescit yapılıp vatandaşların hizmetine sunulmasını önerdi. Ancak teklif Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik tarafından reddedildi. Bununla yetinmeyen Çelik, kaymakamlık tarafından önerilen boş alanı güvenlik şeridiyle kapattırdı. Ayrıca girilmez tabelası koydurarak mescit yapılmasını engelledi.