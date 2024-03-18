Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Amasra ilçesinde partililerle iftar yaptı

Amasra AK Parti ilçe teşkilatının spor salonunda verdiği iftar programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin gerçek belediyecilikle 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile tanışması ile başladığını belirterek, "Yaşanamaz bir İstanbul'u kısa sürede yaşanır, problemleri hal olmuş bir şehir yapan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 1994 yılında Gerçek Belediyecilikle tanışması ile başladı. Kısa sürede İstanbul'da yaptığı hizmet ortada, ama onu şiir okuduğu diye hapse attılar. Kısa dönemde İstanbul'u yaşanır hale getirdiği için Millet ona parti kur arkandayız dedi. Daha sonra Başkanlık ve arkasından Cumhurbaşkanı olmasını sağladılar. Ülkemizi yaşanır hale getirirken ne yaptık demokrasi mücadelesi verdik. Türkiye'nin gelişmesi, ilerlemesini, kalkınmasını istemeyenler, terörle mücadelede başarılı olmasını istemeyenler boş durdu mu durmadı, darbelerle karşı karşıya kaldık, partimizi bile kapatmaya kalktılar. Muhtarlar, hendek kazmalar, hain 15 Temmuz darbesi ile karşı karşıya kaldık, bunların hepsi ile sizin desteğimiz ile atlattık, hem de ülkemizin ilerlemesini sağladık. O yüzden sizlere şükran borçluyuz. İnsanımızı güçlendirmek için çalıştık. İstikrarlı kalkınma politikalarımızla, ülkemizi enerjide bağımsız olmasını, savunma sanayimizde yerli ve milli olmasını ve IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Aylardır Gazze'de Dünya'nın göz önünde insanlık dramı yaşanıyor, ama buna çıkaran bir Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz, Dünyada adaleti savunmaya devam ediyoruz. İnşallah sizlerle birlikte çocuklarımızın geleceği, gençlerimizin geleceği terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceği inşa edeceğiz inşallah." dedi.