Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesini ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Devrek ilçesine gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek Belediyesi'ni ziyaret etti.

Devrek ilçe girişinde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve çok sayıda kalabalık topluluğun katıldığı karşılama töreni öncesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çiçek takdim edildi.

Daha sonra Devrek Belediyesi'ne geçen Bakan Tunç, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Bakan Tunç'u belediye binası girişinde belediye personeli tarafından karşılandı.

'DEVREK İLÇEMİZ ZONGULDAK'IMIZIN ÇOM ÖNEMLİ BÜYÜK İLÇELERİNDEN BİRİSİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın makamında yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Özcan Ulupınar'a hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Devrek ilçemiz Zonguldak'ımızın çok önemli. Büyük ilçelerinden birisi" diyerek şunları söyledi: "Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, belediye başkanlığının ardından millevekili seçildi. Parlamentoda da beraber görev yaptık. Parlamentodaki görevden sonra, küçük bir aradan sonra tekrar Devrekliler onu yine belediye başkanı seçtiler. Bizler de kendisine gerçek projelerde, Devrek için yapacağı hizmetlerde, çalışmalarda, yatırımlarda hükümet olarak daima arkasında olacağız ve Devrek'in gelişmesi, kalkınması, yapılması gerekenlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için bizler de ona her zaman destek olacağız. Valimiz, kaymakamımız, kamu yöneticilerimiz, teşkilatımızla beraber İnşallah önceki tecrübenin üzerine bu sefer tecrübeyle beraber hükümet imkanlarını da inşallah Devrek'e taşıyarak güzel hizmetlere vesile olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Devrek halkına da destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların güvenine layık olabilmek için hep beraber el birliğiyle çalışırız diyorum"

Devrek İlçe Belediye Başkanı Özcan Ulupınar da, konuşmasında, 'Devrek Belediyesinin 250 milyonu aşan bir borcu var. Maalesef bir belediye hizmet binamız yok. Belediye binasında deprem güçlendirme yapılamadı, yıkılacak. Geçici olarak buradayız. 250 çalışanımız var. Aylık personel giderimiz 11 milyon. Gelen paramız 7 milyon. Önceki gün makam arabamızın da freni patladı. Çok şükür kaza yapmadık. Yol boştu. Allah'tan yavaş gidiyorduk. Ciddi bir enkaz devraldık. 2004'te de böyle bir belediye aldım burada. Hepsini yenilemiştik. Araç gereçleri sıfır hale getirmiştik. O zaman da çok ciddi borçlar vardı. Düzeltmiştik. Maalesef yine bir enkaz olarak hurdalarla bizi karşıladılar. 40 milyonluk borcu 250 milyona çıkarttılar. Allah nasip ederse sizin de dediğiniz gibi valimizin, kaymakamımızın, vekillerimizin, sizlerin, hükümetimizin desteğiyle bu işin üstesinden geleceğiz' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ziyaretinde yapılan konuşmaların ardından Devrek İlçesinden Bartın iline hareket etti.