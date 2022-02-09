Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları belli mi soruları Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bozdağ, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum." Dedi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı detayları;
İş arayan binlerce vatandaşı sevindiren müjdeli haber, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ'ın sosyal medyadan duyurduğu müjdede, Adalet Bakanlığı bünyesinde 12 bin 933 personelin istihdam edileceği bildirildi. İşte o açıklamanın detayları;
ADALET BAKANLIĞI 12 BİN 939 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." İfadelerini kullandı.
BAŞVURULAR İÇİN YASAL İZİNLER BEKLENİYOR!
Açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı'na bağlı Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.