‘Adam değilsin’ sözü hakaret sayılmadı

Bir suçtan cezaevinde bulunan mahkûm, hastaneye sevki sırasında, görevli jandarma komutanından kelepçeleri çıkarma, kapıyı açma gibi isteklerde bulundu. Mahkûmun taleplerine komutan olumsuz cevap verince olanlar oldu. Bir süre komutana direnen mahkûm, 'Adam değilsin' dedi. Görev sonrası adliyenin yolunu tutan jandarma görevlisi, mahkûm hakkında 'Hakaret, tehdit' suçlamasıyla dava açtı. Yüksek Mahkeme; kişilere karşı söylenen rahatsız edici her sözün hakaret olmadığına, sanığın 'adam değilsin' hitabının kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığına hükmetti. İHA