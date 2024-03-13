Adana Kozan’da acı olay: Sürücü Arif İspir kurtarılamadı...

Yoğun bakım servisinde tedavi gören yaralılardan Arif İspir, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen İspir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Tedavisi süren Dilanur E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.