Adana Kozan’da korkunç ölüm: Emre Bilgeç kurtarılamadı! 4 kişi gözaltında!

Bilgiç'in birlikte oturduğu ikametteki arkadaşları Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A. (23), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bilgeç'in, kendisine ait silahı arkadaşı Ö.Ö.'ye verdiği, bu sırada Ö.Ö.'nün elindeki tabancanın kazara ateş aldığı, çıkan kurşunun Bilgeç'in başına isabet ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.