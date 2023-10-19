Adana Şehir Hastanesi israfın önüne geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tebrik ettiği Adana Yüreğir Belediyesi'nin 'Biyobozunur Atık Projesi' günden güne büyüyor. Yüreğir Belediyesi ile Adana Şehir Hastanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde hastanenin mutfak atıkları komposta dönüştürülecek. Proje kapsamında, hastanenin üretim mutfağında yemek hazırlığı esnasında çıkan gıda atıklarının kompostlanarak toprağa geri kazandırılmasını amaçlayan protokol,Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile ISS İşletme Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti arasında imzalandı. Yapılan işbirliği çerçevesinde, hastanenin mutfağından çıkan organik atıklar, ayrıştırılmasının ardından toprağa geri kazandırılacak. Başkan Kocaispir, 'Biyobozunur Atık Projesi' kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 ton organik atık komposta dönüştürüldü" dedi.