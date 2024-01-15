Adana’da 1 gecede 2 hırsızlık: Görünce çalmaya karar verdim

Muzaffer A., yaklaşık 10 saat sonra bu kez de Ulu Cami Mahallesi'nde Ayşe A.'nın park halindeki motosikletini sürükleyerek götürdü. Ayşe A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin yakalanması için harekete geçti.



ÇALDIĞI MOTOSİKLETİ SATMIŞ

Şüphelinin Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenleyerek Muzaffer A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Muzaffer A., motosikleti tanımadığı bir kişiye 4 bin liraya sattığını belirterek, "Alkolün etkisindeydim. Görünce çalmaya karar verdim. Önce düz kontak yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sürükleyerek götürdüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosiklet ise bulunup, sahibine teslim edildi.