Adana’da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.O. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ö.O'nun ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmenlik yaptığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak Ö.O'nun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ö.O. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.