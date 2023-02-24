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Giriş Tarihi: 24.2.2023 02:01

Adana'da çinko madeninde göçük

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 20:37'de meydana gelen 3,5 şiddetindeki deprem sonucu, Feke ilçesindeki çinko madeninde oluşan göçüğün altında kalan Arif Karayavuz bir kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

AA
Adana’da çinko madeninde göçük

Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesinde 20:37'de meydana gelen 3,5 şiddetindeki deprem sonucu, Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi Darıbükü mevkisinde bulunan çinko madeninde göçük oluştu.

Diğer işçilerle madende çalışan Arif Karayavuz (29), göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelen kadar duruma müdahale eden diğer işçiler Karayavuz'u göçükten yaralı olarak kurtardı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Karayavuz, önce Feke Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karayavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Adana'da çinko madeninde göçük
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