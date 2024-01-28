Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, önceki yıllarda terör örgütü DEAŞ üyesi olarak Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin, kaçak yollarla ülkeye girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüphelilerin, Adana'da olduğu saptandı. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için adrese operasyon düzenlendi.