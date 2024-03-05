Adana’da faciadan dönüldü: Gaz sıkışması nedeniyle rögar patladı!

Olay, sabah saatlerinde Tuna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı sırada, makinenin ateşleme sistemi, metan gazının alev almasına neden oldu.

Rögarın kapalı olması nedeniyle gaz sıkışınca patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı birkaç metre fırlarken, rögardan da alev çıktı. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.