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Giriş Tarihi: 5.3.2024 13:14

Adana'da faciadan dönüldü: Gaz sıkışması nedeniyle rögar patladı!

Adanada sinek ilaçlaması yapılan rögarda metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Rögar kapağının metrelerce havaya fırlarken olayda şans eseri yaralananın olmadığı belirtildi.

DHA
Adana’da faciadan dönüldü: Gaz sıkışması nedeniyle rögar patladı!

Olay, sabah saatlerinde Tuna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı sırada, makinenin ateşleme sistemi, metan gazının alev almasına neden oldu.

Rögarın kapalı olması nedeniyle gaz sıkışınca patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı birkaç metre fırlarken, rögardan da alev çıktı. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana'da faciadan dönüldü: Gaz sıkışması nedeniyle rögar patladı!
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