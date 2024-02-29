Adana’da feci kaza: 2 ölü 4 yaralı!

Feci kaza, Adana'nın Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi mevkiiinde meydana geldi. Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye Taşkın ve Emine Taşkın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.