Adana’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı’na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza D-750 karayolu Pozantı – Niğde istikameti Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. 01 CGS 15 plakalı otomobil sürücüsünün Ç.S.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan A.A. (22) hayatını kaybetti. Ş.Ü. (22) ve Ç.S. (22) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

