Haberler Yaşam Haberleri Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:27

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA
Adana’da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda "tayine tabi personel" sıfatıyla farklı illerde 7 yıl boyunca çalıştığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabında olağan dışı artış yaşandığını, sohbet toplantılarına düzenli katıldığını ve kapatılan sendikada üyelik kaydı bulunduğunu belirterek, R.E'nin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.E. savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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