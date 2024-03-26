Adana’da inanılmaz olay: Çok beğendim, 500 liraya sattım

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, "Yolda yürürken, marketin önündeki motosikleti görünce çok beğendim. O anda çalmaya karar verdim. Tanımadığım bir kişiye de 500 lira karşılığında sattım. Diğer motosikleti ise ben çalmadım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çalıntı motosikletler ise bulunamadı...