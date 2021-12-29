Adana’da kaldırımda bekleyen genç silahlı saldırıya uğradı! Kanlar içinde yere yığıldı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A. (20) arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada plakası belirlenemeyen bir ticari araç yanlarına yanaştı. Ticari araç içerisinde bulunan kişi ve kişiler tarafından Hakan A'ya tabancayla defalarca ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı.