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Giriş Tarihi: 29.12.2021 03:33

Adana'da kaldırımda bekleyen genç silahlı saldırıya uğradı! Kanlar içinde yere yığıldı

İHA
Adana’da kaldırımda bekleyen genç silahlı saldırıya uğradı! Kanlar içinde yere yığıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Hakan A., arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A. (20) arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada plakası belirlenemeyen bir ticari araç yanlarına yanaştı. Ticari araç içerisinde bulunan kişi ve kişiler tarafından Hakan A'ya tabancayla defalarca ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ensesinden yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Adana'da kaldırımda bekleyen genç silahlı saldırıya uğradı! Kanlar içinde yere yığıldı
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