Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kanlı gece: Selahattin Ayan'ı öldürüp kaçtılar!
Giriş Tarihi: 18.3.2024 15:05

Adana'da kanlı gece: Selahattin Ayan'ı öldürüp kaçtılar!

Adana'da korkunç bir olay meydana geldi. 34 yaşındaki Selahattin Ayan, kaldığı apartta tartıştığı kişiler tarafından silahla katledildi. Polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti...

DHA
Adana’da kanlı gece: Selahattin Ayan’ı öldürüp kaçtılar!

Kanlı olay, saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartta kalan Selahattin Ayan, kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kanlı gece: Selahattin Ayan'ı öldürüp kaçtılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA