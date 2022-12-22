Adana’da minibüsün çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde meydana geldi.
Tarım işçilerini taşıyan Habip Torun yönetimindeki minibüs geri manevra yaparken, bahçe sahibi Mehmet Avcı'nın oğlu Serkan Avcı'ya çarptı. Minibüsün altında kalan Avcı, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bahçeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yaptığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Serkan Avcı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Habip Torun gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.