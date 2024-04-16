Adana’da mutluluğun rengi turuncu

Türkiye Kültür Festivali Adana Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülerle devam ediyor. Vatandaşların en uğrak noktası festivalin merkezi konumundaki Adana Müze Kompleksi oldu. Müze kompleksi, festivalin ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Akşamları ise Merkez Park'ta düzenlenen konserlere Adanalılar büyük ilgi göstermeyi sürdürüyor. Festivalin üçüncü akşamında sahneye çıkan Haluk Levent, hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı.Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin renkli atmosferine müzik dolu bir katkı da Çukurova Filarmoni Derneği Çoksesli Çocuk Korosu'ndan geldi. 1 Mart 1999 tarihinde elemeleri kazanan 52 çocukla Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde ve Çukurova Filarmoni Derneği himayesinde kurulan Çoksesli Çocuk Korosu, Kültür Yolu Festivali'nde "100. Yıl Çocukları" adlı konserle dinleyiciyle buluştu. Çok sesli çocuk korosunun muhteşem konseri büyük alkış aldı.