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Giriş Tarihi: 28.12.2023 04:43

Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da otomobil ve kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Kazada kamyonet yan devrilirken otomobil ise adeta bir hurda yığınına döndü

İHA
Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yenimahalle Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Kurt idaresindeki otomobil ile Barış D. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan devrilirken otomobil ise adeta bir hurda yığınına döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinden sürücü Yusuf Kurt, Melike Kurt, Eyüp Sabri Kurt (20) ve kamyonet sürücüsü Barış D.'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan Eyüp Sabri Kurt hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eyüp Sabri Kurt'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol hurda yığınına dönüşen otomobilin ve yan yatan kamyonetin kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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