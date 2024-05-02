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Giriş Tarihi: 2.5.2024 11:54 Son Güncelleme: 2.5.2024 13:37

Adana’da polislerimizle birlikte yapılacak her projeye açığız

Çukurova Genç İş Adamları Derneği (Çukurova GİAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Başkan Ömer Faruk Sakarya, Başkan Yardımcıları Rafet Milli ve Hakan Burç, Genel Sekreter Fikri Oğuzhan Ertem, Sayman Ceyhun Baskın ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp Sofuoğlu’nun yer aldığı Çukurova GİAD heyeti, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’a yeni görevinde başarılar diledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da polislerimizle birlikte yapılacak her projeye açığız

Çukurova GİAD'ın yaptığı çalışmalar hakkında Arıkan'a bilgi veren Başkan Ömer Faruk Sakarya, Adana odaklı, Adana'yı dünya kenti yapma hedefli projeler ve programlar düzenlediklerini bildirdi. Çukurova Zirvesi toplantılarında dünyanın en önde gelen isimlerini Adana'da misafir ettiklerini kaydeden Sakarya, "Bir kentin huzurlu, emniyetli, güvenli bir kent olması hepimiz için son derece önemli. Yatırımcılar açısından her türlü imkana sahip Adana'da huzur ve güveni sağlayan emniyet mensuplarına kentimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çukurova GİAD olarak Adana'da polislerimizle birlikte yapılacak her projeye açığız" dedi.

Çukurova GİAD'a başarılar dileyen Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Emniyet teşkilatı olarak Adana'nın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başındayız. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü harekete karşı mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve mutlulukları asli sorumluluğumuzdur. Ortak paydamız Adana için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz, Adana, değerli yatırımcılarımız için cazibe merkezi olmaya devam edecek" diye konuştu.

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Adana’da polislerimizle birlikte yapılacak her projeye açığız
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