Çukurova GİAD'ın yaptığı çalışmalar hakkında Arıkan'a bilgi veren Başkan Ömer Faruk Sakarya, Adana odaklı, Adana'yı dünya kenti yapma hedefli projeler ve programlar düzenlediklerini bildirdi. Çukurova Zirvesi toplantılarında dünyanın en önde gelen isimlerini Adana'da misafir ettiklerini kaydeden Sakarya, "Bir kentin huzurlu, emniyetli, güvenli bir kent olması hepimiz için son derece önemli. Yatırımcılar açısından her türlü imkana sahip Adana'da huzur ve güveni sağlayan emniyet mensuplarına kentimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çukurova GİAD olarak Adana'da polislerimizle birlikte yapılacak her projeye açığız" dedi.

Çukurova GİAD'a başarılar dileyen Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Emniyet teşkilatı olarak Adana'nın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başındayız. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü harekete karşı mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve mutlulukları asli sorumluluğumuzdur. Ortak paydamız Adana için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz, Adana, değerli yatırımcılarımız için cazibe merkezi olmaya devam edecek" diye konuştu.