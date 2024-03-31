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Giriş Tarihi: 31.3.2024 14:34 Son Güncelleme: 31.3.2024 15:12

Adana’da seçim renkli görüntülere sahne oldu

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için toplamda 5 bin 164 sandıkta 1 milyon 629 bin 959 seçmen sandık başına gitti. Seçimde renkli görüntülere de sahne oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da seçim renkli görüntülere sahne oldu

Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulunda oyunu kullandı. Giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullanan Ünal, "Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim" dedi.

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı. Şen, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum" diye konuştu.

Adanalı vatandaşlar seçime yoğun katılım gösterdi. Seçmenler okullardaki sınıflardaki sandıklara giderek oylarını kullandı.

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Adana’da seçim renkli görüntülere sahne oldu
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