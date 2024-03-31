Adana’da seçim renkli görüntülere sahne oldu

Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulunda oyunu kullandı. Giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullanan Ünal, "Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim" dedi.

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı. Şen, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum" diye konuştu.

Adanalı vatandaşlar seçime yoğun katılım gösterdi. Seçmenler okullardaki sınıflardaki sandıklara giderek oylarını kullandı.