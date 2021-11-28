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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Adana’da silahlı saldırı: 3 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 3 ölü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi. Camili mahallesinde Hacı Acar (36) ve kardeşi Kemal Acar (25), arkadaşları Cumali Can Ördek (32) ile evlerinin bahçesinde bulundukları sırada, yanlarına komşusu M.E.Ç. (46) ve oğlu A.Ç. (20) geldi. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla ateş açılması üzerine Acar kardeşler ve Ördek yaralandı. Şüpheli baba oğul ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralı, kurtarılamadı. Polis, kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. AA

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Adana’da silahlı saldırı: 3 ölü
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