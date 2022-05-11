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Giriş Tarihi: 11.5.2022 09:30

Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü

İHA
Adana’da sokak ortasında vurulan şahıs öldü

Adana'da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla göğsünden vuruldu.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Fırat yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyup, evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü
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