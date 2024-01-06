Adil Öksüz’ün görev yaptığı fakülte binası yıkıldı

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi'nde 1994 yılından eğitim-öğretim hayatına geçen İlahiyat Fakültesi, binlerce öğrenci yetiştirmesinin yanı sıra 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin sırasında deşifre olan Adil Öksüz ile birlikte uzun yıllar gündemden düşmedi. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimin hemen sonrasında 16 Temmuz 2016'da güvenlik güçleri tarafından Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Adil Öksüz uzun yıllar Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

O FAKÜLTE TAMAMEN YIKILDI

Fiziki anlamda yıpranan ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra zor ayakta duran İlahiyat Fakülte binası için, 2016 yılında Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) bulunduğu Esentepe Kampusu'nda yeni bina yapıldı. 2017 yılında taşınan İlahiyat Fakültesi'nin eski binası ise yapılan protokol ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devir edildi. Yapılan bu sonrasında bina kısa süre Anadolu Lisesi olarak hizmet verdi. Depreme dayanıklı olmayan, eskimiş, yıpranmış ve eğitim vermekten çok uzak bina son depremlerle birlikte yapılan inceleme de iyice yıprandığı gözlendi. Uzmanlar tarafından yıkımına karar verilen bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

YENİ FAKÜLTE 7 BLOKTAN OLUŞUYOR

2016 yılında Esentepe Kampusü'nde yapımına başlanan yeni binasına taşınmak için gün sayıyor. Toplam 8 bin 988 metrekare açık alana sahip olan yeni binada A, B, C, D ve E bloklarının yanı sıra konferans salonu, teshin merkezi olmak üzere 7 bloktan oluştu. 100 araçlık otoparkı, bin 100 metrekare iç bahçe alanı ve 6 bin 136 metrekare açık alan bulunan fakülte 67 adet öğretim görevlisi odası, 23 adet 50 kişilik sınıf, 312 kişilik konferans salonu, 333 metrekare alana sahip kütüphane, birer adet öğrenci temsilci odası, öğrenci kulübü, tiyatro, çalıştay salonu, stüdyo odası ve seminer odası bulunuyor.

HAİN ADİL ÖKSÜZ KİMDİR!

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin sır isimlerinden olan 58 yaşındaki Adil Öksüz Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Hacıveli Uşağı köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Öksüz, 1996 yılında Temel İslam Bilimleri alanında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde doktorasını yaptı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilimleri üzerinde çalışmalarına devam Öksüz ve İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuğu olan hain Öksüz 15 Temmuz 2016 gecesi sonrasında yaşanan gelişmelerle gerçek kimliği ortayla çıktı. Darbe girişimi sonrasında Öksüz Ankara Kazan'daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalandı. Fethullah Gülen ile ilişkisi sorgulanmak üzere savcılığa gönderilen Öksüz, savcılıktan sonra çıktığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Öksüz halen aranıyor.