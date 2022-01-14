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Giriş Tarihi: 14.1.2022 17:35 Son Güncelleme: 14.1.2022 18:40

Adile hemşirenin şüpheli ölümü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Adile hemşirenin şüpheli ölümü

Gaziantep’te meslektaşı olan erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Adile K. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

Gaziantep'te 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp ağır yaralanan Adile K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sırasında evde olan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz tutuklandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Adile K., kendi evinde erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından balkona çıkan Adile K., 4'üncü kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Adile K.'yi ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Adile K., doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Adile hemşirenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken olay sırasında evde olan ve bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Çağrı Şaşmaz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaşmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adile hemşirenin şüpheli ölümü
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