Adımlar Ukrayna için atılıyor! UNICEF ile işbirliği yapıldı, çocuklara acil durum eğitim malzemeleri ulaştırılıyor

Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken yürüyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından gün sonlanmadan kullanıcılar uygulamaya girip "adımlarımı HS'ye dönüştür" butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS'ye dönüşen kullanıcılar bu HS'leri isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.



Help Steps Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik, uygulamaya 4 kişilik bir ekiple başladıklarını aktararak şöyle konuştu:



"Help Steps, Ağustos 2019'da doğdu. "Adım at, para kazan ve harca" kurgusuna bağış yapabilmeyi de eklediğimizde adımlarla bağış yapılabilen bir uygulama çıkmış oldu. 3 Ocak 2020 tarihinde de tüm dünyada ücretsiz olarak indirilebilir hale geldi. 15 kişilik bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Dünyada hala Help Steps'in iş modeliyle çalışan bir uygulama bulunmuyor. Bu girişimde sosyal sorumluluk kısmı çok etkili oldu bizim için. Bu motivasyonla yol haritamızı değiştirdik belki de. Bir sağlık uygulaması yapmayı planlıyorduk, buna daha fazla anlam katacak ve sosyal sorumluluk kısmı da ekleyecek bir bağış özelliği ekledik. Bu haliyle dünyada benzer bir örneği bulunmuyor. Hızla büyüyen uygulamada şimdi Kızılay, TEMA Vakfı, UNICEF, TEGV, Türk Eğitim Vakfı, UCİM, SMA-DER, HAÇİKO'nun da aralarında bulunduğu 29 STK, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Darüşşafaka SK olmak üzere 5 spor kulübü ve bireysel yararlanıcılar bulunuyor."



İHTİYACI OLANLARA CİHAZ ALINIYOR



"Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlarla iletişim kuruyor ve süreci takip ediyoruz. Adım hedefi tamamlandığında da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcıları ziyaret ederek cihaz teslimini gerçekleştiriyoruz" diyen Venedik, "Help Steps uygulaması içinde kullanıcılar gün içinde adım atıyor veya koşuyor. Her gün gece saat 12 olmadan adımlarını HS'ye dönüştürmek için kısa bir reklam izliyor. Help Steps'in geliri bu reklamlardan oluşuyor. Reklam gelirlerinin bir kısmı Help Steps'in hayatını devam ettirebilmesi için kullanılırken bir kısmı da ihtiyaç sahibi kurum veya kişilere bağışlanıyor. Burada şimdilik gelirin yarısı tamamen bağışlanıyor diyebiliriz. Kullanıcı sayısı ve reklamlar arttıkça bağış miktarı da artacaktır. Türkiye'de kullanıcılarımızın günlük ortalama adım ve bağış sayısı 8-10 bin civarında. Hedefi tamamlanan bireysel yararlanıcı sayısı ve verdiğimiz akülü tekerlekli sandalye, engelli puseti ve oturma koltuğu, manüel tekerlekli sandalye gibi cihazların sayısı 17. Şu ana kadar bireysel yararlanıcılar ve STK'lar için gönderilen toplam adım miktarı yaklaşık 190 Milyar HS. 190 milyar adım, 9.230 kez dünya turuna denk!" ifadelerini kullandı.



UKRAYNA'DAKİ ÇOCUKLARA BÜYÜK YARDIM



Ukrayna'daki çocuklar için de bir kampanya başlattıklarını söyleyen Venedik, "Ukrayna'da başlayan olumsuz durumdan sonra UNICEF ile özel bir kampanya başlattık. 6 gün boyunca uygulamada atılan her bir adım ile hem barış için çağrı yapıldı hem de UNICEF aracılığıyla Ukrayna'ya gönderilecek insani yardıma katkı sağlandı. Uygulama içinde yer almaya devam eden UNICEF'e kullanıcıların gönderdiği adımlar Ukrayna'daki çocukların hayati ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ukrayna genelinde su, acil durum malzemeleri ve çocuklara psiko-sosyal destek dahil olmak üzere insani yardım programı genişliyor. Biz de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.