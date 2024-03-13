Adının verildiği hastane de onun gibi renkli oldu

Türkiye'de koronavirüs pandemisinde ilk teşhisi yapan ve aynı hastalıktan hayatını kaybeden ilk doktor olarak kayıtlara geçen "Hocaların hocası" İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda babasını ve ona duyduğu özlemi SABAH'a anlattı:Babam herkese bir şeyler öğretmeye çalışırdı. Öğretirken de söylemeyi sevmez küçük mesajlar verirdi. Hayatı yaşatarak gösterir ve ona göre eğitirdi. Biz ona değil, o bize uyan taraf olurdu. Bize hiç 'Şu mesleği seç, şöyle yap' demedi. Bizi seçimlerimizde hep özgür bıraktı. Bizimle çocuk oldu. Biz büyüdükçe o da bizimle büyüdü.Babam zor tanıların adamıydı. Hiçbir zaman test sonuçlarıyla karar veren bir adam değildi. Kulağı stetoskop görevi görürdü. Elleriyle hastalığı bulmaya çalışır sonra test yaptırırdı. Hatta hastanın gözlerine baktığında hastalığını anlayabilirdi. Mesleği ise onun en büyük aşkıydı. Hastaları ve öğrencileri onu hastaneye bağlayan en büyük değerlerdi.Babam özellikle resime ve dansa meraklıydı. Hayattan o kadar zevk alırdı ki onun hayatı bir sanat eseri gibiydi. Uzaktan kısık da olsa bir müzik sesi duysa kimseye aldırmaz dans ederdi. Eski İstanbul manzaralı tabloları severdi. Hatta hocalığı, doktorluğu, giyim de sanatı ve tabloları gibi renkliydi. Sadece fularları değil, giydiği kıyafetlerde hep rengârenkti. Adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastane de onun kadar renkli.