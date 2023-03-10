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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Adıyaman 4.5’lik depremle sarsıldı

ANKARA
Adıyaman 4.5’lik depremle sarsıldı
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam eden Türkiye'de hemen her bölgeden deprem haberleri geliyor. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.55'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bir bina çöktü. Enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 9 Mart sabahında saat 08.01'de Samsun Bafra açıklarında 42.497 enlem, 36.27 boylamı üzerinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bir deprem de Marmara Denizi'nde meydana geldi. AFAD'ın merkez üssünü Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14 kilometre açığı olarak saptadığı 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 08.28'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir ile Marmara Adası'nda da hissedildi. Saat 00.08'de ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Adıyaman 4.5’lik depremle sarsıldı
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