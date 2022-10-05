Adıyaman’da 1800 yıllık askeri madalya bulundu

Perre Antik Kenti'nde 2001'de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında 1800 yıllık askeri madalya bulundu. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde devam eden kazı çalışmasında, bronz Medusa başlıklı askeri madalya gün yüzüne çıkarıldı. Müze Müdürü Mehmet Alkan, madalyanın 1800 yıllık olduğunu beliterek, "Medusa başlıklı madalya bir askere başarısı karşılığında verilmiş bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. Askeri törende özellikle bir askerin üzerine veya kalkanına taktığı bir madalya" dedi.