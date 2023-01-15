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Giriş Tarihi: 15.1.2023 14:25 Son Güncelleme: 15.1.2023 14:41

Adıyaman’da Aralık ayında 14 bin 835 yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nda 2022 yılı Aralık ayında 14 Bin 835 yolcunun uçuş yaptığını açıkladı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da Aralık ayında 14 bin 835 yolcu uçtu

Adıyaman Havalimanı'nda Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 835 olurken, Ocak ve Aralık ayında ise toplamda 182 Bin 424 Uçak trafiği yaşandı.
Aralık ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 112, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 114'e ulaştı. Yük kargo, posta, bagaj trafiği ise aralık ayında toplamda 127 ton oldu. 12 Aylık Ocak-Aralık dönemde ise Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği 182 bin 424, uçak trafiği bin 426, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise bin 727 ton olarak gerçekleşti.

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Adıyaman’da Aralık ayında 14 bin 835 yolcu uçtu
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