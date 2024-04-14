Adıyaman’da hız kazası! 1’i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi Gazi Caddesi'nde Samet Göktuğ B. yönetimindeki otomobil, Atatürk Bulvarı istikametinden göl istikametine seyrederken Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil önce yaya olarak bekleyen polis memuru Vakkas Kebeli ve Oğuzhan Furkan Kebeli'ye çarptı daha sonra park halindeki otomobile çarptı. Kazada Vakkas Kebeli ağır yaralanırken, Oğuzhan Furkan Kebeli hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.