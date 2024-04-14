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Giriş Tarihi: 14.4.2024 09:54 Son Güncelleme: 14.4.2024 10:09

Adıyaman'da hız kazası! 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yaya olarak bekleyen polis memuruna sonrasında park halindeki otomobile çarptı.

İLKER ŞAHİN
Adıyaman’da hız kazası! 1’i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi Gazi Caddesi'nde Samet Göktuğ B. yönetimindeki otomobil, Atatürk Bulvarı istikametinden göl istikametine seyrederken Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil önce yaya olarak bekleyen polis memuru Vakkas Kebeli ve Oğuzhan Furkan Kebeli'ye çarptı daha sonra park halindeki otomobile çarptı. Kazada Vakkas Kebeli ağır yaralanırken, Oğuzhan Furkan Kebeli hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da hız kazası! 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı
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