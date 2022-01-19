Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da 'Kar Paletli Ambulans' Hayat Kurtardı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 20:09 Son Güncelleme: 19.1.2022 21:26

Adıyaman’da 'Kar Paletli Ambulans' Hayat Kurtardı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da ’Kar Paletli Ambulans’ Hayat Kurtardı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan yaşlı adamın yardımına kar paletli ambulans yetişerek hastaneye ulaştırıldı.

Sincik ilçesine bağlı İnlice-Fırat Mahallesinde astım ve yüksek tansiyon hastası olan 62 yaşındaki Bekir Uçak isimli vatandaşın sabah saat 04.30 civarında rahatsızlanarak solunum sıkıntısı yaşaması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi.


Ani bastıran kar ve tipi nedeniyle yolların kapalı ve tam olarak seçilememesi yüzünden zaman zaman yoldan çıkarak zor anlar yaşayan sağlık ekipleri, yaklaşık 3.5 saatlik süren çalışmalar neticesinde Sincik 112 ye ait kar paletli ambulans ile hastaya ulaşarak oksijen desteği sağlayıp, gerekli müdahaleyi yaptı. Acil Sağlık ekipleri tarafından Saat 11:00'de Sincik Devlet Hastanesine ulaştırılan hasta Bekir Uçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karla mücadelede devletin her türlü imkânlarını seferber ettiklerini dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir yandan Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için sağlık müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Sincik ilçemize bağlı İnlice-Fırat Mahallesinde astım ve yüksek tansiyon hastası olan 62 yaşındaki Bekir Uçak isimli vatandaşımızın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerimiz Kar Paletli Ambulansla yaklaşık 3,5 saat süren bir yolculuk sonunda hasta vatandaşımıza ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptılar. Solunum sıkıntısı çeken hastaya ilk olarak oksijen desteği sağlanmış olup, tansiyonunun düşürülmesinin ardından Kar Paletli Ambulansla Sincik Devlet hastanesine sağlıklı bir şekilde sevki gerçekleştirilmiştir. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, zorlu hava şartlarında özverili bir şekilde işlerini yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Yaklaşık 6.5 saat sonra hastaneye ulaştırılan hasta ve yakınları devlete olan güvenlerini ve memnuniyetlerini ifade ettiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: 20 Aralık'ta panik havasını dağıttık
Son dakika | Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidecek! Rusya Ukrayna krizi gündemde...
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da 'Kar Paletli Ambulans' Hayat Kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA