Adıyaman’da ’Kar Paletli Ambulans’ Hayat Kurtardı

Sincik ilçesine bağlı İnlice-Fırat Mahallesinde astım ve yüksek tansiyon hastası olan 62 yaşındaki Bekir Uçak isimli vatandaşın sabah saat 04.30 civarında rahatsızlanarak solunum sıkıntısı yaşaması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi.



Ani bastıran kar ve tipi nedeniyle yolların kapalı ve tam olarak seçilememesi yüzünden zaman zaman yoldan çıkarak zor anlar yaşayan sağlık ekipleri, yaklaşık 3.5 saatlik süren çalışmalar neticesinde Sincik 112 ye ait kar paletli ambulans ile hastaya ulaşarak oksijen desteği sağlayıp, gerekli müdahaleyi yaptı. Acil Sağlık ekipleri tarafından Saat 11:00'de Sincik Devlet Hastanesine ulaştırılan hasta Bekir Uçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karla mücadelede devletin her türlü imkânlarını seferber ettiklerini dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir yandan Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için sağlık müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Sincik ilçemize bağlı İnlice-Fırat Mahallesinde astım ve yüksek tansiyon hastası olan 62 yaşındaki Bekir Uçak isimli vatandaşımızın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerimiz Kar Paletli Ambulansla yaklaşık 3,5 saat süren bir yolculuk sonunda hasta vatandaşımıza ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptılar. Solunum sıkıntısı çeken hastaya ilk olarak oksijen desteği sağlanmış olup, tansiyonunun düşürülmesinin ardından Kar Paletli Ambulansla Sincik Devlet hastanesine sağlıklı bir şekilde sevki gerçekleştirilmiştir. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, zorlu hava şartlarında özverili bir şekilde işlerini yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Yaklaşık 6.5 saat sonra hastaneye ulaştırılan hasta ve yakınları devlete olan güvenlerini ve memnuniyetlerini ifade ettiler.