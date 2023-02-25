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Giriş Tarihi: 25.2.2023 11:58 Son Güncelleme: 25.2.2023 12:01

Adıyaman'da konteyner kentte yaşam bugün başlıyor

Adıyaman'da depremzedeler için daha konforlu bir yaşam alanı olan konteyner kentte hayat bugün başlayacak. Altınşehir bölgesinde yapılan yüzlerce konteynere bugün çadırlarda kalan depremzedeler yerleştirilecek.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Adıyaman’da konteyner kentte yaşam bugün başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da 20 farklı noktada 15 bin konteynerin yer alacağı yaklaşık 70 bin kişi kapasiteli konteyner kentlerin inşası sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde depremzedelerin konteyner kentlerde yaşam sürdürmeleri için başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

18'i il merkezinde 2'si de ilçelerde yer alacak konteyner kentlerde çalışmalar hızlandı.

Pek çoğunda yer hazırlığı, ara yollar, asfaltlama, elektrik ve su tesisatı gibi altyapı çalışmaların tamamlandığı yerleşkelerde, konteyner dizimleri başladı.

İl genelinde 20 noktada 15 bin konteynerin yer alacağı konteyner kentlerde yaklaşık 70 bin afetzedenin barınma ihtiyacının giderilmesi öngörülüyor.

Adıyaman'da depremzedeler için daha konforlu bir yaşam alanı olan konteyner kentte hayat bugün başlayacak.

Altınşehir bölgesinde yapılan yüzlerce konteynere bugün çadırlarda kalan depremzeler yerleştirilecek.

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Adıyaman'da konteyner kentte yaşam bugün başlıyor
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