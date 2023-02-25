Adıyaman’da konteyner kentte yaşam bugün başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da 20 farklı noktada 15 bin konteynerin yer alacağı yaklaşık 70 bin kişi kapasiteli konteyner kentlerin inşası sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde depremzedelerin konteyner kentlerde yaşam sürdürmeleri için başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.
Pek çoğunda yer hazırlığı, ara yollar, asfaltlama, elektrik ve su tesisatı gibi altyapı çalışmaların tamamlandığı yerleşkelerde, konteyner dizimleri başladı.
İl genelinde 20 noktada 15 bin konteynerin yer alacağı konteyner kentlerde yaklaşık 70 bin afetzedenin barınma ihtiyacının giderilmesi öngörülüyor.
Adıyaman'da depremzedeler için daha konforlu bir yaşam alanı olan konteyner kentte hayat bugün başlayacak.