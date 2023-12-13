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Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:45 Son Güncelleme: 13.12.2023 14:51

Adıyaman’da restorasyon çalışmalarıyla birlikte tarih yeniden canlandırılıyor

Adıyaman’ın tarihi dokusunu yansıtan yapılardan olan Talat Paşa Konağı ve Mehmet Ağa Konağı’nda 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında oluşan hasarların giderilmesi ve tarihin yeniden canlandırılması için restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da restorasyon çalışmalarıyla birlikte tarih yeniden canlandırılıyor

Adıyaman'ın tarihi dokusunu yansıtan yapılardan olan Talat Paşa Konağı ve Mehmet Ağa Konağı'nda 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında oluşan hasarların giderilmesi ve tarihin yeniden canlandırılması için restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Daha öncesinde restorasyon çalışmalarına başlanan Talat Paşa Konağı ve Mehmet Ağa Konağı'nda 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrasında hasar oluşmuştu. Tarihi eserlerin ihyası ve restorasyonu konusunda önemli çalışmalar yürüten Adıyaman Belediyesi, tarihi Talat Paşa Konağı ve Mehmet Ağa Konağı'nda restorasyon çalışmalarını yeniden başlattı.

Asırlar boyunca birçok medeniyetin tarihine ve tarihi dokularına ev sahipliği yapan Adıyaman'ın turizm açısından önemli bir konuma sahip olmasının vermiş olduğu sorumlulukla çalışmaların yakın takipçisi olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hasar gören konakların restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Yaklaşık 6 aylık restorasyon sürecinin hızlandırılması için talep ilettiğini bildiren Başkan Kılınç, "Tarihi dokularımızın restorasyon çalışmalarına başladık. Biliyorsunuz Adıyaman'ın tarihi ve kültürel dokuları adeta bir açık hava müzesi, her karış toprağı tarih kokan bir memleket. Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia Antik Kenti, Perre Antik Kenti ve Eski Kahta Kalesi gibi. Turizm açısından şehrimizi ziyaret eden insanların nitelikli zaman geçirmesi noktasında bu tür konaklara ihtiyacı var. İnşallah 5-6 aylık bir restorasyon sürecimiz var. Bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. Müteahhitimizden de çalışmaları daha erken tamamlamaları adına bir talebimiz oldu. Şehirdeki tüm tarihi konakları kamulaştırıp restorasyonunu yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden memleketimize hayırlı olsun." ifadelerinde bulundu.

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Adıyaman’da restorasyon çalışmalarıyla birlikte tarih yeniden canlandırılıyor
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