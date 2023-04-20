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Giriş Tarihi: 20.4.2023 00:31 Son Güncelleme: 20.4.2023 00:39

Adıyaman’da suya giren genç boğuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Ramazan Kelepçe hayatını kaybetti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da suya giren genç boğuldu

Edinilen bilgiye göre; Cendere Köprüsü yakınlarında serinlemek için Kahta Çayı'na giren Ramazan Kelepçe (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu gören vatandaşlar hemen jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Adıyaman'dan gelen dalgıçların yaptıkları iki saatlik arama kurtarma sonucunda ceset bulanarak kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Kelepçe'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Adıyaman’da suya giren genç boğuldu
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