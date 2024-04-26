Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.