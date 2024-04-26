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Giriş Tarihi: 26.4.2024 00:09 Son Güncelleme: 26.4.2024 00:26

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta-Diyarbakır Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y (30) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan A.A. (30), M. N.S (25) ve Y.G. (25) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
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