Adli Tıp Kurum Başkanlığı dualarla açıldı

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı geçici hizmet binası dualarla açıldı. Açılışa Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Milletvekilleri Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ile adli ve idari yargı mensupları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ' Grup Başkanlığımızda Morg İhtisas Dairesi ve Kimya İhtisas Dairesi olmak üzere şuanda iki ihtisas dairesiyle hizmete başlanacak. Devamında Biyoloji ve Trafik İhtisas Daireleri'nin açılması da planlanmaktadır. Grup Başkanlığı ve ihtisas dairelerimiz hem Samsun'a hem de çevre illere hizmet verecektir. Adli vakalarda adli olgularda adaletin hızlanmasına adli tıbbi boyutta çok ciddi katkıda bulunacaktır' diye konuştu.

Açılışa Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise kalıcı olan Adli Tıp Binası inşaatının hızla yükseldiğini belirterek, 'Samsun'da büyük bir eksiklik tamamlandı. Adli Tıp Binasının Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü şubeleri de yakın zamanda hizmete girecek. Adli yargımıza hizmet verecek olan 76 daireli adli lojmanlar bir yıl içinde tamamlanacak. Adli yargının tük eksikleri 1 yıl içinde tamamlanacaktır' diye konuştu.