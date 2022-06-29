Adliyenin önünde "infaz" buluşmasına operasyon

İstanbul Polisi; Bakırköy Adliyesi önünde çok önemli bir operasyona imza attı. 22 Haziran Çarşamba günü saat 16.50 sıralarında Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir "Cinayet" davası üzerine Bakırköy Adliyesi'ne gelerek bahçeye oturan üç kişi silahlarla ve mermilerle suçüstü yakalandı. Üç kişinin üstlerinde ve yanlarındaki çantada yapılan aramalarda; bir ruhsatsız tabanca, 15 adet mermi ele geçirildi. Üç şüphelinin Bakırköy Adliyesi'nin bahçesinde park halinde bulunan araçlarında yapılan aramalarda da iki adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, dört şarjörlü bir adet pompalı tüfek ve 24 adet pompalı tüfek mermisi ele geçirildi. Olayın perde arkasından ise "Kan Davası" çıktı.

ADLİYENİN ÖNÜNDE BULUŞTULAR

İddialara göre; silahlarla yakalanan ve kardeş olan R.Y. (42), S.Y. (48) ve K.Y. (56) isimli üç şüphelinin yakınları K.Y. (43), 6 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde H.D.'yi öldürdü. Tutuklu yargılanan katil zanlısı K.Y.'nin yakını olan üç kardeş, Bağcılar'da öldürülen H.D.'nin duruşmaya gelecek olan yakınlarına silahlı saldırı düzenlemek istedi ve silahlarla "İnfaz Buluşması" organize ederek Bakırköy Adliyesi'nin önünde buluştu. Öldürülen H.D.'nin yakınlarına tuzak kurarak silahlı saldırı düzenlemek isteyen üç kardeşin planı; İstanbul Polisi'nin operasyonuyla bozuldu ve olası silahlı saldırı veya cinayetler önlendi. Gözaltına alınan üç kardeş de "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. R.Y. adlı şüpheli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. S.Y. ve K.Y. isimli diğer iki kardeş ise haklarında "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" konularak "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.